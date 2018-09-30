وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشغل وحدة التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، أخصائي تخطيط استراتيجية القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الإحصاء)، أو أي مجال ذي الصلة.

وتضمنت الوظائف : رئيس مكتب إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المعلومات، وإدارة البرامج، المشاريع، أو إدارة الأعمال، مشرف مراقب عمليات معالجة السوائل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

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