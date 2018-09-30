سيدة تخلع زوجها بعدما جعلها فريسة لأصدقائه وأهمل طفلته

القاهرة(صدى):

طلبت زوجة مصرية الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بعد زواج دام 3 سنوات، مؤكدة أنه نسى واجباته الزوجية تجاهها وأهمل طفلته وتركها مطمعا للجميع بعد تكتمه على زواجها مما جعلها فريسة لأصدقائه.

وروت السيدة المصرية مأساتها قائلة: ” أنها تمردت على حياتها مع زوجها الأول لأنها كانت تتمنى الزواج عن قصه حب لذا أعلنت العصيان وطلبت الطلاق بعدما فشلت تدخلات الأهل بإقناعها بالعدول عن هدم بيتها، وبعدها تعرفت على شاب شعرت معه بالحب تزوجا وسط مباركة الأهل توجت حياتهم الزوجية بالسعادة بعد أن رزقهم الله بطفله غاية فى الجمال .

وأضافت: مرت 3 سنوات عاشت فى سعادة ناسية أبناءها من زوجها الأول اعتقدت أن الحياة ستكون على هذا المنوال، ولكن زوجها لديه أسرة صغيرة علمت زوجته بأمر زواجه لتحول حياته إلى جحيم تحول البيت الهادئ الى صراخ وضجيج وقام بتطليق زوجته وتخلى عن حبه لها.

وتابعت: أنها شعرت أن حياتها انتهت لكن عاد الحبيب مرة أخرى يطاردها وطلب منها أن يقابلها سرا وافقت دون تردد على طلبه، وعرض عليها الزواج مرة أخرى لكن بشرط أن يكون فى السر وافقت دون تردد على امل اصلاح الأمر، اخبرت أسرتها واجبرتهم أن يوافقوا لكن الحياة تبدلت وأصبح الزوج دائما الغياب عن بيته.

وأكدت الزوجة الثلاثينية أن الأوضاع ساءت وبدأت تصاب بأزمة نفسية عندما وجدت أصدقاء زوجها يحاولون التقرب منها فمنهم من أراد الزواج بها ومنهم من حاول الاعتداء عليها، مبينة انها لم تتحمل الوضع اخبرت زوجها لكنه عجز عن الدفاع عنها أو إعلان زواجه منها مرة أخرى شعرت أنها سئمت منه وفضلت الإنفصال عنه لكنه رفض الأمر الذى دفعها إلى طلب الخلع منه.