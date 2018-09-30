ريال مدريد في أسوأ انطلاقاته منذ 11 عامًا

طلال الغامدي(صدى):

يواجه ريال مدريد هذا الموسم أسوأ انطلاقة تهديفية في ” الليغا ” منذ موسم 2006-2007، حيث افتقر نادي ” ريال مدريد ” للمسات الأخيرة وتسجيل الأهداف، فلم يتحصل ” الملكي ” سوى على نقطة واحدة من أصل ستة في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح رصيده 12 هدف في سبع جولات.

وأصبح المدرب ” جولين لوبيتيغي ” ، بحاجة ماسة لرأس حربة في أقرب وقت ممكن بعد أن انطفأت شعلة ” كريم بنزيما ” عقب انتفاضة قصيرة في بداية الموسم، فبعد أن زار المهاجم الفرنسي الشباك أربع مرات في أول ثلاث جولات، تبين أن كل هذا كان سرابا.

وبعد ثنائية المهاجم الفرنسي أمام ” ليغانيس ” في أول سبتمبر، صار له خمس مباريات دون أن يسجل أو يشكل حتى خطر على المنافس، ما يفتح الباب مجددًا أمام النقاش بشأن تأثير رحيل البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” على ريال مدريد.

وانحدرت حصيلة فريق ” لوبيتيغي ” إلى هدفين في آخر أربع مباريات، بفوز واحد جاء بشق الأنفس على إسبانيول (1-0) وقبله تعادل بهدف لغيره أمام أتلتيك بلباو، بعد انطلاقة بعشرة أهداف في أول ثلاث مباريات ” بالليغا ” ، حين ساهم الفوز المريح على خيتافي (2-0)، واكتساح جيرونا (4-1)، وليغانيس بنفس النتيجة، في رفع مستويات التفاؤل عند المدريديين.

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وفي الجولتين الأخيرتين، خسر الملكي أمام إشبيلية (0-3) على ملعب

” رامون سانشيز بيزخوان ” ثم تعادل سلبيًا أمام جاره أتلتكيو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية على ملعب ” سانتياغو بيرنابيو ” .

وفي هذا السياق لم يدخل ” ماريانو دياز ” المهاجم المنقذ الذي انضم للريال لحل مشكلاته، ضمن التشكيلة الأساسية في أي منها، ولعب نصف ساعة أمام إسبانيول و31 دقيقة أمام إشبيلية بينما غاب عن ” الدربي ” .

ومنذ تسجيله هدفًا في أول مباراة خاضها بقميص الريال، أمام روما في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، لم يحظ اللاعب ذو الأصول الدومنيكانية بالاستمرارية المطلوبة لإظهار قدراته.

فيما تراجع مستوى الويلزي ” غاريث بيل ” في المباريات الأخيرة، فبعد أن بدأ الموسم بمعدل تهديفي بواقع هدف في كل مباراة، صار له أربع جولات الآن دون أن يزور الشباك، والأسوأ من ذلك، أنه تعرض مؤخرا لإصابة عضلية ستجبر لوبيتيغي على البحث عن حلول عاجلة وأكثر فاعلية لخط هجومه.