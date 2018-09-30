نائب أمير جازان يعزي شيخ الصيادين بجزر فرسان في وفاة مدير الكهرباء بالمحافظة

جازان(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان‬ اليوم ، العزاء والمواساة لشيخ الصيادين بمحافظة جزر فرسان عبدالله بن محمد نسيب وأفراد أسرة نسيب في وفاة مدير محطة كهرباء فرسان أحمد بن محمد عبدالله نسيب .

وعبر نائب أمير منطقة جازان‬ ، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر الشيخ نسيب باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرة الفقيد ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته ، سائلاً الله تعالى أن يجعل ماقدم في ميزان حسناته وأن لايريه مكروه.