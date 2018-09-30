الشباب يعلن انضمام ” ابن مصطفى ” للمنتخب التونسي

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الشباب عن استدعاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، فاروق بن مصطفى، لقائمة المنتخب التونسي، استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتألق فاروق بن مصطفى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد واحدًا من أكثر الحراس تصديًا، سواء في الموسم الماضي أو الحالي.

وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق انتصارين وتعادلين في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط.