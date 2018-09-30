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خروج الاتحاد من كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع الوصل الإماراتي

خروج الاتحاد من كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع الوصل الإماراتي
نواف السالم(صدى):

ودع فريق الاتحاد كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل سلبياً مع الوصل الإماراتي في لقاء إياب دور 32.

وحاول فريق الاتحاد التقدم بهدف إلا أن الزعابي حارس الوصل تألق وأنقذ فريقه من بعض الفرص التي وجدت لمهاجمي العميد بقيادة فيلانويفا الخطير وبيزيتش.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد والوصل قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 59 دقيقة

النمر عليل

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