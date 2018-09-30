شركة التموين العربي للأطعمة توفر 8 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة التموين العربي للأطعمة عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم فأدنى بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى رئيس طهاة (عدد 4 وظائف)،وكبير خدم (عدد 4 وظائف).

وأكدت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2018م.

وأضافت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا..