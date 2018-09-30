بالصور.. خمسينية تحاول الانتحار بعد طعنها 4 رضعيات

واشنطن(صدى):

نشرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأحد، قيام إحدى المهاجرات الصينيات ” يو فين وانغ ” بطعن 4 فتيات حديثات الولادة وشخصين بالغين، في دور لرعاية الأطفال بمدينة نيويورك الأمريكية مدعية إنهم كانوا ” ذئابًا ” .

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن الخمسينية ” يو فين وانغ ” قدمت اعتذارها عن ما بدر منها مبررة فعلتها قائلة: لا أعرف لماذا فعلت شيئا من هذا القبيل أو بماذا كنت أفكر، في هذه اللحظات اعتقدت أنهم ليسوا أطفالا ولكن ذئابًا، لذلك طعنتهم.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن الرضيعات البالغات من العمر 12 يومًا، و32 يومًا، و33 يومًا، تم نقلهم إلى المستشفى بإصابات خطيرة، وأصيبت رضيعة رابعة بكسر في الجمجمة.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” وانغ ” حاولت الانتحار بعد أن قامت بفعلتها الشنيعة، وعثر عليها في الطابق السفلي من دار رعاية الأطفال، وهي غير واعية وتنزف بشدة، واقتيدت إلى المستشفى.

وتواجه ” وانغ ” ، تهمًا بالشروع في قتل 6 أشخاص، وعُثر على سلاحين في موقع الحادث، وتم تصوير السيدة وهي تبدي اعتذارها أثناء القبض عليها وهي تقول: أنا آسفة حقًا، آمل آلا يكون الأطفال تعرضوا للأذى.

وكشفت التحقيقات مع ” وانغ ” ، أن المكان يُستخدم في أعمال غير مصرح بها قانونيًا، حيث تلد النساء الصينيات في هذا المكان، ويقدم أبنائهن إلى الأجانب معظمهم من سكان الولايات المتحدة، من أجل حصول الأطفال على الجنسية الأمريكية.