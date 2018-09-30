صندوق التنمية الزراعية يوافق على تمويل مشاريع زراعية بـ 320 مليون ريال

محمد السعران(صدى):

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يوافق على تمويل مشاريع زراعية بأكثر من 320 مليون ريال ويعتمد برنامج تحفيز منشئات القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.

ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اجتماع مجلس إدارة الصندوق .

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق الأستاذ/ منـير بن فهد السهلي أن المجلس أعتمد تمويل عدد من القروض الزراعية بقيمة بلغت أكثر من 320 مليون ريال . موضحاً أن المشاريع الزراعية الموافق على تمويلها غطت عدة مناطق في المملكة شملت مشاريع في مجالات الدواجن اللاحم ، والبيوت المحمية ، وتمويل رأس مال عامل غير مباشر بالشراكة مع البنوك التجارية ، والأعيان الزراعية ، والمجالات الزراعية المختلفة ، حيث بلغ إجمالي تمويل قطاع الدواجن اللاحم بأكثر من 51 مليون ريال ، وتمويل مشاريع بيوت محمية بأكثر من 100 مليون ريال ، والأعيان الزراعية بحوالي 8 ملايين ريال ، وتمويل رأس مال عامل غير مباشر بالشراكة مع البنوك التجارية بقيمة تجاوزت 138 مليون ريال والتي تشمل مشروع استزراع مائي بقيمة 95 مليون ريال ومواد خام لمصنعي أعلاف بمبلغ تجاوز 42 مليون ريال ، إضافةً إلى تمويل مجالات زراعية أخرى بحوالي 14 مليون ريال.

وأشار السهلي إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أغسطس 2018م ، وتحقيق التوازن المالي والمؤشرات المالية ، حيث من المتوقع أن يحقق الصندوق نقطة التعادل في برنامج التواز المالي في الربع الأخير من العام المالي الحالي بإذن الله ، كما تابع المجلس سير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق التي بلغت نسبة إنجازها 89% حيث أكد المجلس على استكمال العمل في مبادرات التحول وفق برنامجها الزمني المحدد، واستعرض المجلس كذلك أعمال وتقارير اللجان المنبثقة عنه ، واتخذ تجاهها التوصيات المناسبة .

كما أوضح السهلي أنه من ضمن مبادرات التحول ، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشئات القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وافق المجلس على التعديلات التحفيزية الخاصة بالشركات المساهمة في المملكة برفع نسبة الإقراض ، ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد ، وقبول بعض أصول المشروع .

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ــــ حفظهما الله ــــ على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي مشيراً إلى أن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1438/1439هـ (2017م) نحو (49) مليار ريال .

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل وفق استراتيجيته المعتمدة حسب البرنامج الزمني المحدد بما يتوافق مع استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة، للإسهام في تحقيق برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030) التي ستساهم – بإذن الله – في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال الاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة الصندوق للمرحلة القادمة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي في المملكة والتي ستدعم بعون الله تعالى مسيرة وتطور التنمية الزراعية .