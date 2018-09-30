شاهد.. مواطن يحتفل بهطول الأمطار في المنطقة الشرقية بطريقته الخاصة

نايف السالم(صدى):

في لفتة مثيرة، قام مواطن بالاحتفال بهطول الأمطار في المنطقة الشرقية ، داعيا أن تكون أمطار خير وبركة .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحظة هطول الأمطار في شوارع المنطقة الشرقية حيث خلى الشوارع من المارة والسيارات لشدتها.

وكان الدفاع المدني قد دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأحوال الجوية المتقلبة وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.