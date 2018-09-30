” سجن الطائف ” يطلق سراح المعسرين في قضايا حقوقية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بدأت إدارة سجن الطائف، بإطلاق الدفعة الأولى من السجناء الذين شملهم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ممن صدرت أوامر إطلاقهم من محكمة التنفيذ بالطائف.

وجاء ذلك بحضور مدير الإدارة العامة لسجن الطائف المقدم سعيد بن صالح العجب، ومتابعة مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش، ومدير عام السجون اللواء محمد بن أحمد الأسمري.

ويذكر أن ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.