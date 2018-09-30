بالفيديو.. عضو بالشورى يقدم توصية لتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، على انه قدم توصية سابقة بوضع حد أدنى لأجور السعوديين 6 آلاف ريال لكن سقطت، قائلًا : واليوم أقدم توصية بتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالا للساعة، بما يضمن زيادة دخل الموظف وتقاضي راتبه أسبوعيا.

وأضاف فهد بن جمعة خلال مشاركته لبرنامج ” ياهلا ” : تطبيق نظام العمل بالساعات يساعد العامل، ويجعل أجره أعلى من الراتب الشهري، كما يمنع استغلاله في ساعات عمل أكثر، وأي أجر للساعة أقل من 35 ريالا لا يتناسب مع التضخم.

وتابع : إذا طُبق نظام العمل بالساعات فلا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لدخل الموظف.. و40 ساعة في الأسبوع، تجعل الراتب 7 آلاف شهريا.

في حين قال عضو مجلس الشورى محمد الخنيزي : رفضنا توصية بن جمعة بوضع حد أدنى لرواتب السعوديين، لأنها كانت تحتاج مزيد من الدراسة، ولها عواقب ” غير محمودة ” على الاقتصاد في المستقبل.

عضو مجلس الشورى د. #فهد_بن_جمعة

قدمت توصية سابقة بوضع حد أدنى لأجور السعوديين 6 آلاف ريال لكن سقطت، واليوم أقدم توصية بتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالا للساعة، بما يضمن زيادة دخل الموظف وتقاضي راتبه أسبوعيا.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/cCPXf9s6i4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2018

عضو مجلس الشورى د. #فهد_بن_جمعة

تطبيق نظام العمل بالساعات يساعد العامل، ويجعل أجره أعلى من الراتب الشهري، كما يمنع استغلاله في ساعات عمل أكثر، وأي أجر للساعة أقل من 35 ريالا لا يتناسب مع التضخم..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/MjmdjdENaR — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2018

عضو مجلس الشورى د. #فهد_بن_جمعة

إذا طُبق نظام العمل بالساعات فلا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لدخل الموظف.. و40 ساعة في الأسبوع، تجعل الراتب 7 آلاف شهريا#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/C9p0ylQR7b — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2018