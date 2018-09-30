سمو ولي العهد يغادر خميس مشيط متوجهاً إلى دولة الكويت

خميس مشيط(صدى):

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خميس مشيط اليوم متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك خالد الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين.