ليناردوا نجم هوليود يعلن حضوره سباق فورميلا اي الدرعية.

خالد البر(صدى):

اعلن نجم هوليوود الممثل ليناردو دي كابريو عبر موقعه على منصة انيستقرام انه سيكون متواجد في فورميلا إي الدرعية مطلع ديسمبر المقبل وقال : اراكم هناك في الدرعية بالمملكة العربيه السعودية لمشاهدة مستقبل سباق السيارات.

و من المقرر ان تستضيف الدرعيّة التاريخيّة، العاصمة الأولى للمملكة العربيّة السعوديّة، أكثر من 40,000 مشجّع لحضور سباق شهر ديسمبر، الذي يعد أول سباقات الفورميلا إي في الشرق الأوسط، وأول سباق لفورميلا إي يشهد مشاركة سيارات من طراز “ جين 2 ”.

وبدأت الهيئة فعليا في بيع تذاكر فورميلا الدرعية لكافة متابعي سباق السيارات حول العالم. حيث ستكون التذكرة بمثابة تاشيرة دخول للمشجع الاجنبي الى المملكة العربيه السعوديه.

رابط التذاكر هنـــــا..