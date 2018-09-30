بالصور.. شاب يطلب الزواج من حبيبته في المقابر

لندن(صدى):

قرر شاب بريطاني استغلال تعلق حبيبته بوالدها المتوفي، والتقدم الزواج منها أمام قبره.

ونشرت ” وسائل إعلام ” ، أن ” جاستن ” اقترح على حبيبته أن يذهبا إلى قبر والدها، وكتب رسالة لوالدها الراحل، كي يحصل على إذنه للزواج من ابنته.

وقالت العروس ” مغ ” ، إن حبيبها زيّن المقبرة بشكل جميل بالورود، ووضع رسالة في إحدى الزهور، طالبا فيها أن تفتحها وتقرأها.

وأضافت ” مغ ” ، أن حبيبها طلب في الرسالة من والدها، أن يوافق على زواجهما، كما أعربت عن سعادتها، بإحدى الجمل في الرسالة، التي قال فيها: ” أتمنى أن تكون مبتسمًا خلال هذه اللحظة، عندما أطلب أن تكون ابنتك زوجتي ” ، موضحة أنها لم تتمالك دموعها في هذه اللحظة، من فرط سعادتها.

وتحرك ” جاستين ” ببطء تجاه عروسه ليجثو على ركبته، ويطلب منها الموافقة على الزواج، مع هطول الأمطار، الأمر الذي أضفى مزيدًا من الرومانسية على هذه اللحظة، التي تقول عنها العروس إنها من أسعد لحظات حياتها.