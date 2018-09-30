بالصور.. شاب يطلب الزواج من حبيبته في المقابر
قرر شاب بريطاني استغلال تعلق حبيبته بوالدها المتوفي، والتقدم الزواج منها أمام قبره.
ونشرت ” وسائل إعلام ” ، أن ” جاستن ” اقترح على حبيبته أن يذهبا إلى قبر والدها، وكتب رسالة لوالدها الراحل، كي يحصل على إذنه للزواج من ابنته.
وقالت العروس ” مغ ” ، إن حبيبها زيّن المقبرة بشكل جميل بالورود، ووضع رسالة في إحدى الزهور، طالبا فيها أن تفتحها وتقرأها.
وأضافت ” مغ ” ، أن حبيبها طلب في الرسالة من والدها، أن يوافق على زواجهما، كما أعربت عن سعادتها، بإحدى الجمل في الرسالة، التي قال فيها: ” أتمنى أن تكون مبتسمًا خلال هذه اللحظة، عندما أطلب أن تكون ابنتك زوجتي ” ، موضحة أنها لم تتمالك دموعها في هذه اللحظة، من فرط سعادتها.
وتحرك ” جاستين ” ببطء تجاه عروسه ليجثو على ركبته، ويطلب منها الموافقة على الزواج، مع هطول الأمطار، الأمر الذي أضفى مزيدًا من الرومانسية على هذه اللحظة، التي تقول عنها العروس إنها من أسعد لحظات حياتها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32204 ] نشر منذ 34 دقيقة
يووووه وعوووووووووه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32204 ] نشر منذ 33 دقيقة
وش ذي المقابر كأنها مخططات وورد وبط
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32204 ] نشر منذ 32 دقيقة
يا صدى بالله شيلوا الصور
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10405 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههه😊ليه منتظر جواب ابوها موافق او لا😁😂
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 10 دقائق
مو كنها كهله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34837 ] نشر منذ 6 دقائق
في بلاد الغرب الفتاة لو كتبت متزوجة أو مخطوبة
ما يدخل عليها الشباب في الخاص😒أبدا
عندنا حتى لو تكتب ميتة
يدخل على الخاص
يقول لها :
أحلى جثة شفتها في حياتي😂😂😂😂 😂🏃
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