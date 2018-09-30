وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن الوظائف المتاحة على مسمى : خبير قانوني: درجة الماجستير في تخصصات: (قانون، أنظمة، شريعة، خبير أول تنظيم مياه: درجة الماجستير في تخصصات: هندسة مدنية، هندسة بيئية، خبير تخطيط وتميز مؤسسي: درجة الماجستير في تخصصات: الهندسة، الإدارة.

وتضمنت الوظائف : باحث أول موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة، محلل أول تنظيم غاز: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

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