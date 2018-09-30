قصة فتاة هربت من أهلها لتتزوج حبيبها.. والأخير يطلقها لخيانتها

القاهرة(صدى):

اتهم عامل مصري زوجته بالخيانة، بعد هروبها مع صديقه وتركت ابنتها، ووقف الزوج أمام محكمة الأسرة ليقيم دعوى تطليق للضرر ويتهمها بالخيانة.

روى الزوج أحداث الواقعة قائلا: ” زوجتي اتخذت من الهروب ملجأ لتنفيذ رغباتها،تركت أسرتها في البداية ولأني أحبها تزوجتها، إلا أنها لم تقدس رباط الحياة الزوجية وفِي النهاية هربت مرة أخرى مع صديقي، فقد كانت جاراتي ونشأت بيننا علاقة استمرت عامين وقررت أن أتقدم لها إلا ان والديها رفضوا ” .

وأضاف الزوج: فوجئت بعد ذلك بهروبها من أسرتها لتتزوجني وتضعهم أمام الامر الواقع ، صدمت من جرأتها وقوة حبها لذلك وفقت ان أتزوجها ثم نواجه أهلها بالخبر، وعشنا أول سنة مليئة بالحب والتضحية ي العام الثاني رزقنا الله بابنة جميلة لتكمل حياتنا المثالية ، وبحثت عن عمل إضافي وأثناء ذلك تعرفت علي احد الأشخاص في عملي الاضافي وتحول سريعا إلي صديق وكان يومياً يأتي معنا للعشاء، وتمكن أن يهدم حياتي.

وأكد أن زوجته تركت المنزل ابنتها الرضيعه علي السرير بمفردها ، وتركت بجانبها خطاب مفاده انها هربت مع صديقي لانها تحبه، مضيفا انه أخذ أبنته وترك المنزل للحفاظ علي صورته وسمعه ابنته بين الجيران وقرر إقامة دعوي تطليق للضرر ويتهمها بالخيانة.