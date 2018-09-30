وظائف شاغرة في المجدوعي القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي اتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: التسويق، والعلاقات العامة، والصحافة، أو أي مجال مماثل، مدير أول الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الحاسب الآلي، نظم تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.

كما تضمنت الوظائف : مدير أول الأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات، مراقب مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مدير أول الاستثمار المباشر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمصرفية).

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