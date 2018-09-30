طبيب مزيف يشوه وجه فتاة
عانت فتاة تركية من تشوه في شفتيها، نتيجة جراحة فاشلة أجراها طبيب مزيف لنفخ الشفاه بمدينة أضنة .
وأوضحت ” وسائل إعلام ” ، أن الشابة وبعد بحثها في الإنترنت عثرت على شخص ” أذربيجاني ” ادعى على صفحته أنه طبيب تجميل.
وتابعت ” الفتاة ” ، أنها اتفقت مع الشخص المذكور في 14 أبريل الماضي على موعد العملية، وبعد إجراء حشو لشفتيها أحست بثقل وحرقة فيهما.
وأكدت ” الفتاة ” ، أنها ذهبت إلى المستشفى وأعطاها الأطباء مضادًا حيويا، إلى اليوم التالي لكن شفتيها تورمتا بشكل كبير حتى عم الورم وجهها.
وأشارت ” الفتاة ” ، إلى أن الأطباء أخبروها إن سبب التورم هو الأدوات المستخدمة في عملية التجميل.
ومن جانبها قدمت ” الفتاة ” شكوى ضد الطبيب المزيف الذي اتضح بعد التحري أنه مصفف شعر، وبعد فتح سجله القضائي اتضح أن لديه تهما أخرى بالنصب والاحتيال في هذا المجال.
وقضت ” محكمة تركية ” على المتهم بالسجن 6 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 4100 ليرة تركية ” 683 ” دولار.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17044 ] نشر منذ 35 دقيقة
يا ماما بسم الله !! يالله لاتبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32197 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11429 ] نشر منذ 22 دقيقة
أبك أبك وشــذااا صـارت شفــايفــها أكبـر من كَفــرات الـددســـــن .😨😱.
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اللــــــــــــهم لاشـــــــــــــــــماته .