طبيب مزيف يشوه وجه فتاة

أنقرة(صدى):

عانت فتاة تركية من تشوه في شفتيها، نتيجة جراحة فاشلة أجراها طبيب مزيف لنفخ الشفاه بمدينة أضنة .

وأوضحت ” وسائل إعلام ” ، أن الشابة وبعد بحثها في الإنترنت عثرت على شخص ” أذربيجاني ” ادعى على صفحته أنه طبيب تجميل.

وتابعت ” الفتاة ” ، أنها اتفقت مع الشخص المذكور في 14 أبريل الماضي على موعد العملية، وبعد إجراء حشو لشفتيها أحست بثقل وحرقة فيهما.

وأكدت ” الفتاة ” ، أنها ذهبت إلى المستشفى وأعطاها الأطباء مضادًا حيويا، إلى اليوم التالي لكن شفتيها تورمتا بشكل كبير حتى عم الورم وجهها.

وأشارت ” الفتاة ” ، إلى أن الأطباء أخبروها إن سبب التورم هو الأدوات المستخدمة في عملية التجميل.

ومن جانبها قدمت ” الفتاة ” شكوى ضد الطبيب المزيف الذي اتضح بعد التحري أنه مصفف شعر، وبعد فتح سجله القضائي اتضح أن لديه تهما أخرى بالنصب والاحتيال في هذا المجال.

وقضت ” محكمة تركية ” على المتهم بالسجن 6 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 4100 ليرة تركية ” 683 ” دولار.