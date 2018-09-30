بالفيديو.. لجين عمران تفاجئ أسرتها في البحرين
فاجأت الاعلامية لجين عمران اهلها بزيارة غير متوقعة خلال تواجدها في مملكة البحرين.
ووثقت لجين رد فعل أسرتها لحظة دخولها المنزل بشكل مفاجئ، على إنستجرام، حيث بدت ملامح الدهشة والاستغراب واضحة عليه بعد دخولها الى المنزل، فيما كانت شقيقتها أسيل تقوم بتصوير اللحظة.
ودخلت على والدتها التي كانت متواجدة في المطبخ، ما جعلها في غاية الصدمة، حيث رمت الاغراض من يدها وسارعت لاحتضان وتقبيل ابنتها.
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