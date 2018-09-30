جامعة الطائف : بدء استقبال المرشحات على الوظائف الصحية غدًا

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف، عن بدء استقبال المرشحات لشغل الوظائف الصحية المعلن عنها سلفًا ممن اجتزن الاختبار التحريري، غدًا الإثنين.

وأجرت جامعة الطائف اليوم المقابلات الشخصية للرجال بالمبنى الرئيس لكلية الطب في مجمع الأمير سلطان.

وسيكون مكان المقابلات الشخصية للمرشحات غدًا في جامعة الطائف مبنى 13 مقر الطالبات.

وأعلنت جامعة الطائف عن أسماء المقبولين مبدئياً من المتقدمين لشغل الوظائف الصحية التي تم الإعلان عنها سابقاً وتأمل الجامعة ممن ورد اسمه ضمن بيان المقبولين مبدئياً الحضور بموقع إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية في الوقت المحدد لذلك.