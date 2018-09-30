” لوبتيغي ” يعلن عن قائمة ريال مدريد المغادرة لروسيا لمواجهة سيسكا موسكو

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، جولين لوبتيغي، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة سيسكا موسكو الروسي، في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – كيلور نافاس – كيكو كاسيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – خيسوس فاييخو – رافائيل فاران – ناتشو – ألفارو أودريوزولا – ريجيليون.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – ماركوس ليورنتي – ماركو أسينسيو – داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور