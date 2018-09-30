مستقبل مهاجم مانشستر يونايتد غامض مع مورينيو خلال الفترة المقبلة

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الأحد، على ان مستقبل مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أليكسيس سانشيز، أصبح غامضاً مع الفريق خلال الفترة المقبلة خاصةً أن جوزيه مورينيو بات قريباً من الرحيل.

وأضافت المصادر أن سانشيز تلقى انتقادات شديدة للغاية من قبل جماهير “ الشياطين الحمر ” في المدرجات خلال مباراة أمس.

ويذكر أن اسم الدولي التشيلي رفقة مورينيو تردد للرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج الفريق وتلقيه خسارة قاسية أمس بثلاثية أمام ويست هام يونايتد.