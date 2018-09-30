تعليم حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة على بند الأجور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور فئة أ بمسمى “ سائق ” .

وقالت الإدارة إن شروط التقديم كالآتي : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوجاً، أن يكون مكملاً لعمر ثمانية عشر عاماً، أن يكون من سكان محافظة حفر الباطن مع إحضار ما يثبت السكن، يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

كما تضمنت الشروط : ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة، وألا يقل عن شهادة الخامس الإبتدائي، أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك، ألا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات، وأن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية.

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