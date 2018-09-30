محكمة ترفض تزويج فتاة من شاب في قضية عضل بسبب مشاهدته يعزف الموسيقى
رفضت محكمة في عنيزة تزويج فتاة من شاب لعدم كفاءة الزوج بالدين وذلك بسبب مشاهدته سابقاً ” يعزف العود ” .
وقالت مصادر إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة ورُفِضَ من قبل أخواتها، بسبب أنه كان يعزف الموسيقى ، ما دفع الفتاة إلى رفع قضية عضل ضد أهلها.
وأضافت المصادر : حاول الشاب أن يعرف سبب الرفض ، فأبلغوه أن سبب الرفض هو عدم الكفاءة بالدين ، لأن هذا الشخص كان يعزف الموسيقى وجاءوا بشهود يقولون أنهم قد شاهدوه قبل سنوات وهو يعزف أعواد الغناء في مخيم، كما أيد الاستئناف الحكم الصادر.
مغرد[ عدد التعليقات: 2271 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله قبل سنوات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34835 ] نشر منذ 1 ساعة
لو بتحاكمونا على ماضينا
الظاهر بتوقفون لنا حتى على باب الجنه🤔
زائر[ عدد التعليقات: 1833 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن بطل واستقام ويبي يتزوج ويستقر