محكمة ترفض تزويج فتاة من شاب في قضية عضل بسبب مشاهدته يعزف الموسيقى

علي القحطاني(صدى):

رفضت محكمة في عنيزة تزويج فتاة من شاب لعدم كفاءة الزوج بالدين وذلك بسبب مشاهدته سابقاً ” يعزف العود ” .

وقالت مصادر إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة ورُفِضَ من قبل أخواتها، بسبب أنه كان يعزف الموسيقى ، ما دفع الفتاة إلى رفع قضية عضل ضد أهلها.

وأضافت المصادر : حاول الشاب أن يعرف سبب الرفض ، فأبلغوه أن سبب الرفض هو عدم الكفاءة بالدين ، لأن هذا الشخص كان يعزف الموسيقى وجاءوا بشهود يقولون أنهم قد شاهدوه قبل سنوات وهو يعزف أعواد الغناء في مخيم، كما أيد الاستئناف الحكم الصادر.