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محكمة ترفض تزويج فتاة من شاب في قضية عضل بسبب مشاهدته يعزف الموسيقى

محكمة ترفض تزويج فتاة من شاب في قضية عضل بسبب مشاهدته يعزف الموسيقى
علي القحطاني(صدى):

رفضت محكمة في عنيزة تزويج فتاة من شاب لعدم كفاءة الزوج بالدين وذلك بسبب مشاهدته سابقاً ” يعزف العود ” .

وقالت مصادر إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة ورُفِضَ من قبل أخواتها، بسبب أنه كان يعزف الموسيقى ، ما دفع الفتاة إلى رفع قضية عضل ضد أهلها.

وأضافت المصادر : حاول الشاب أن يعرف سبب الرفض ، فأبلغوه أن سبب الرفض هو عدم الكفاءة بالدين ، لأن هذا الشخص كان يعزف الموسيقى وجاءوا بشهود يقولون أنهم قد شاهدوه قبل سنوات وهو يعزف أعواد الغناء في مخيم، كما أيد الاستئناف الحكم الصادر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2271 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله قبل سنوات

[ عدد التعليقات: 1833 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن بطل واستقام ويبي يتزوج ويستقر

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