نيسان فيرسا نوت 2019 تقدم بسعر 15.650 ألف دولار

طوكيو(صدى):

حصلت فيرسا نوت موديل 2019 على تحديثات بسيطة رغم أن هذا هو العام السادس لها ، ويبدأ سعر السيارة من 15.650 ألف دولار للنسخة الهاتشباك بخمسة أبواب . وتأتي السيارة في 3 اصدارات هي S Xtronic تشمل تطوير في ناقل الحركة CVT بالاضافة الي شاشة ملونة 7 بوصة للراديو تعمل باللمس , كما قدمت نيسان مشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو و SiriusXMفي الاصدار الوسطي SV والأعلى SR.

ويبلغ سعر الاصدارين الثاني والثالث 16.550 و18.360 ألف دولار على التوالي, وتعتبر نسخة SR الأعلى بفضل مظهرها الرياضي ومصابيح الضباب والفرش الجلدي للمقاعد والعجلات الألومنيوم قياس 16 بوصة والمرايا بوحدات اشارة مدمجة ليد.

وتعتمد السيارة على محرك 1.6 لتر رباعي الاسطوانات DOHC من 16 صمام بقوة 109 حصان , كما يتوفر في النسخة القياسية من السيارة للراغبين في أقل سعر لها تكييف وبلوتووث وترتفع التجهيزات في نسخة SVالي نوافذ كهربائية وقفل مركزي ودخول للسيارة بدون مفتاح ونظام Siri Eyes Free وأرضية قابلة للتعديل Divide-N-Hide.

وكانت السيارة قد حققت أعلى مبيعات في اليابان في شهر يناير الماضي, ولكنها لا تحظى بنفس الشعبية في الولايات المتحدة ، وقد حققت السيارة هناك بما في ذلك نسختها السيدان قرابة 7.248 ألف سيارة ولكنها عانت بصورة أكبر في أغسطس حيث باعت 3.145 ألف سيارة .