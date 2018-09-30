سمو ولي العهد يزور القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية

المنطقة الجنوبية(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم بزيارة للقوات العسكرية في المنطقة الجنوبية .

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة.

ورأس سمو ولي العهد اجتماعاً تم خلاله استعراض سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة المسؤولية، ونوعية العمليات المخطط تنفيذها.

وأبدى سمو ولي العهد ارتياحه لما تم انجازه من قبل قوات التحالف مقدما لهم الشكر على جهودهم.