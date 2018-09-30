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بالفيديو.. عريس يترك المذيعة الحسناء مقابل الحصول الأموال

بالفيديو.. عريس يترك المذيعة الحسناء مقابل الحصول الأموال
واشنطن(صدى):

انتابت حالة من البكاء الشديد المذيعة الروسية ” أولغا بوزوفا ” ، اليوم الأحد، عقب سماعها قرار عريسها المرتقب ” يفغيني نازاروف ” ، بالخروج من مسابقة الزواج منها مقابل مبلغ من المال.

وتساءلت ” بوزوفا ” ، أليس شيئا يدعو للحسرة، حينما يتركك عريسك الذي أتى للبرنامج خصيصًا من أجلك، مفضلا أن يحصل على المال؟ في الوقت الذي ادعى فيه بداية أنه مليونير ” بالدولار الأمريكي ” ، ويعمل في مجال العملات الإفتراضية.

وفقًا لقواعد البرنامج الواقعي ” الزواج من بوزوفا ” الذي تذاع حلقاته على التلفزيون الروسي، سيحصل العريس الذي يرغب في الخروج من البرنامج على مبلغ يتصاعد مع الاستمرار في المسابقة.

ووصل المبلغ الذي تمكن من الوصول إليه ” نازاروف ” قرابة 2 مليون روبل أي ما يعادل ” 30 ألف دولار أمريكي ” ، والذي فضله العريس على متابعة السباق من أجل يد وقلب المذيعة الحسناء، وفسّر قراره بأنه لا يشعر بأي عاطفة تجاه ” بوزوفا ” ، وفضّل أن يخرج من السباق وأن يهب هذه الأموال ” لأفعال خيرية ” .

وبينّت المذيعة الروسية ” أولغا بوزوفا ” ، أنها لا تتعامل مع البرنامج بكونه مجرد ” برنامج للترفيه “، وإنما تبحث فعليا عن السعادة من خلاله.

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Любовь живет не по законам разума…Она возникает из ниоткуда…Ее нельзя купить или заслужить. Я благодарна Евгению за прекрасно подготовленное свидание в незабываемой Тоскане. Спасибо тебе большое 🙏🏻 Просто для меня не подходит модель отношений Пигмалиона к Галатее. Для людей, относящихся к чувствам, как к тому, что можно продавать и покупать, заслуживать или не заслуживать, обменивать или выбирать, моя реакция могла показаться жесткой. Моя правда в том, что я ищу чувства, а не выбираю товар. Правда часто выглядит жестокой, но она не перестает от этого быть правдой. Я уважаю всех участников, поэтому с каждым из них я не буду изображать чувства, которых не испытываю. Каждый из нас не получил того, что ожидал. Мужчины в таких ситуациях злятся, а женщины- плачут…Но каждый из нас сохранил свое внутреннее достоинство, потому что остался верен самому себе. И каждый из нас, благодаря этому свиданию, смог узнать, в чем заключается правда другого. Женя, знаю, что ты сейчас счастлив и нашёл то, что искал ❤️ А значит, все произошло так, как должно было быть🙌🏻 жаль, что мы не смогли поговорить тогда и объясниться без эмоций😢 Мне правда очень хочется, чтоб у тебя остались приятные воспоминания 😔

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34835 ] نشر منذ 50 دقيقة

أغلب الرجال كذا من الله
شغل نذالات😂😂
هذا واحد ماتت زوجتة
وشافته أخته بعدين وأستغربت يوم شافته معد يلبس نظارته🤓
قالت أكيد معد في شي يستحق تنظر له بعدها🤔
قال لاوالله بس بعت ذهبها
وسويت ليزر😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 11429 ] نشر منذ 30 دقيقة

هههههههه.يحِبي لِك يخوي ســــــــعد وِلســواليفك .🤗🤗😂☺️😂.
.
أجَـل باع ذهبــــها وســـوى ليـــــــــزر🤣😂🤣😂🤣.

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