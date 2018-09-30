بالفيديو.. عريس يترك المذيعة الحسناء مقابل الحصول الأموال

واشنطن(صدى):

انتابت حالة من البكاء الشديد المذيعة الروسية ” أولغا بوزوفا ” ، اليوم الأحد، عقب سماعها قرار عريسها المرتقب ” يفغيني نازاروف ” ، بالخروج من مسابقة الزواج منها مقابل مبلغ من المال.

وتساءلت ” بوزوفا ” ، أليس شيئا يدعو للحسرة، حينما يتركك عريسك الذي أتى للبرنامج خصيصًا من أجلك، مفضلا أن يحصل على المال؟ في الوقت الذي ادعى فيه بداية أنه مليونير ” بالدولار الأمريكي ” ، ويعمل في مجال العملات الإفتراضية.

وفقًا لقواعد البرنامج الواقعي ” الزواج من بوزوفا ” الذي تذاع حلقاته على التلفزيون الروسي، سيحصل العريس الذي يرغب في الخروج من البرنامج على مبلغ يتصاعد مع الاستمرار في المسابقة.

ووصل المبلغ الذي تمكن من الوصول إليه ” نازاروف ” قرابة 2 مليون روبل أي ما يعادل ” 30 ألف دولار أمريكي ” ، والذي فضله العريس على متابعة السباق من أجل يد وقلب المذيعة الحسناء، وفسّر قراره بأنه لا يشعر بأي عاطفة تجاه ” بوزوفا ” ، وفضّل أن يخرج من السباق وأن يهب هذه الأموال ” لأفعال خيرية ” .

وبينّت المذيعة الروسية ” أولغا بوزوفا ” ، أنها لا تتعامل مع البرنامج بكونه مجرد ” برنامج للترفيه “، وإنما تبحث فعليا عن السعادة من خلاله.