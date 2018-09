بالفيديو.. عريس يترك المذيعة الحسناء مقابل الحصول الأموال

View this post on Instagram

Любовь живет не по законам разума…Она возникает из ниоткуда…Ее нельзя купить или заслужить. Я благодарна Евгению за прекрасно подготовленное свидание в незабываемой Тоскане. Спасибо тебе большое 🙏🏻 Просто для меня не подходит модель отношений Пигмалиона к Галатее. Для людей, относящихся к чувствам, как к тому, что можно продавать и покупать, заслуживать или не заслуживать, обменивать или выбирать, моя реакция могла показаться жесткой. Моя правда в том, что я ищу чувства, а не выбираю товар. Правда часто выглядит жестокой, но она не перестает от этого быть правдой. Я уважаю всех участников, поэтому с каждым из них я не буду изображать чувства, которых не испытываю. Каждый из нас не получил того, что ожидал. Мужчины в таких ситуациях злятся, а женщины- плачут…Но каждый из нас сохранил свое внутреннее достоинство, потому что остался верен самому себе. И каждый из нас, благодаря этому свиданию, смог узнать, в чем заключается правда другого. Женя, знаю, что ты сейчас счастлив и нашёл то, что искал ❤️ А значит, все произошло так, как должно было быть🙌🏻 жаль, что мы не смогли поговорить тогда и объясниться без эмоций😢 Мне правда очень хочется, чтоб у тебя остались приятные воспоминания 😔