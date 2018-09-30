بالصور.. 62 تربويًا وتربوية يشهدون ورشة مهارات البحث والنشر العلمي

بدرية المالكي(صدى):

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي وبحضور عميد كلية التربية في جامعة الطائف الدكتور بكر كمال ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بالتعاون مع كلية التربية قسم المناهج وتقنيات التعليم بعنوان ” مهارات البحث والنشر العلمي ” واستهدفت نحو ٦٢ تربويًا وتربوية من مختلف فئات العمل التربوي.

وقال اللهيبي في كلمة ألقاها بعد تدشينه الورشة أنها تأتي في إطار التكامل بين إدارة التعليم وكلية التربية بهدف رعاية المتميزين وتأهيلهم، مؤكدًا على أهمية اكتساب مهارات البحث والنشر العلمي لدعم البحوث الإجرائية التي تخدم العملية التعليمية وتصب في مصلحة الطالب.

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لعميد كلية التربية الدكتور بكر كمال ورئيس قسم المناهج وتقنيات التعليم الدكتور حمد السواط على دعمهم للبرنامج ولمركز المبادرات النوعية بتعليم الطائف وإدارة التدريب التربوي ” بنين / بنات ” على الإعداد للورشة مهيبًا بالمرشحين والمرشحات الاستفادة من الورشة وتطبيقاتها.

وكانت وكيلة كلية التربية الدكتورة شذى فرج ومديرة إدارة التدريب والابتعاث لطيفة العتيبي قد شهدتا إطلاق الورشة في مقر الطالبات بالحوية بحضور ٣٤ متدربة.