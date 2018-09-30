صورة تاريخية نادرة للملك سلمان برفقة الشيخ جابر الأحمد قبل 44 عاما

حمود العنزي (صدى):

أظهرت صورة متداولة للملك سلمان حفظة الله برفقة الشيخ جابر الأحمد رحمه الله قبل 44 عاما أثناء دورة الخليج الثالثة في الكويت .

وظهر الملك سلمان حفظه الله حينما كان أمير الرياض آنذاك والشيخ جابر الأحمد رحمه الله حينما كان ولي عهد دولة الكويت آنذاك، وبرفقتهما الشيخ حمد بن عيسى حفظه الله ولي عهد دولة البحرين آنذاك أثناء دورة الخليج الثالثة في الكويت – مارس 1974م.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد المقررة للكويت لاجراء مباحثات رسمية مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.