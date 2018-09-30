الكشف عن حقيقة إعفاء مدير مرور المدينة من منصبه

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إعفاء مدير مرور منطقة المدينة المنورة العقيد الدكتور صلاح بن سمار الجابري من منصبه.

وكانت قد تداولت أنباء خلال مواقع التواصل الاجتماعي أشاعت إقالة العقيد صلاح من منصبه، ليثبت فيما بعد عدم صحتها.

يذكر أن العقيد صلاح، الذي عين مديرًا لمرور منطقة المدينة في جمادى الأولى من عام 1437، يحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية.