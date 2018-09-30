الجمعية السعودية للإدارة الصحية توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكي

سعيد العجل(صدى):

وقعت الجمعية السعودية للإدارة الصحية اتفاقية تعاون استراتيجي مع مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكي يهدف إلى تبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير القيادات الصحية في المملكة، وذلك من خلال استهدف عدداً من العاملين في القطاع الصحي. ويتطلع الطرفان بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، إلى تمكين المهنيين الصحيين الذين يتولون مناصب قيادية وإدارية لتعزيز قدراتهم ومعرفتهم، ما يزيد من كفاءة القطاع ويسهم في مسيرة التطور التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وقّع الاتفاقية كل من الدكتور خالد خضر خالد، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية، وكاثي إيستر، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى هيوستن ميثوديست – خدمات الرعاية الصحية العالمية، حيث يتعاون الطرفين في تقديم برنامج تدريبي شامل لتطوير المهارات القيادية في الرعاية الصحية من خلال التركيز على المريض وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي. وبموجب الاتفاقية، سيقدم مستشفى هيوستن ميثوديست برامج تدريبية تسلط الضوء على مجموعة واسعة من المهارات القيادية؛ بما في ذلك مهارات الاتصال، تطوير الاستراتيجيات التنفيذية، التفكير الناقد، إدارة الفريق، التدريب والتوجيه، بالإضافة إلى المهارات المتعلقة بوضع الميزانيات المالية والتمويل. ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج خلال الثلاثة أعوام المقبلة 300 ممارس صحي وإداري ممن يتولون مناصب قيادية.

ويستهدف البرنامج مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والحكومية الأخرى، وبما يتماشى مع الأولويات التي تضعها حكومة المملكة العربية السعودية لتطوير خدمات الرعاية الصحية على المستويات الأولية والثانوية والمستوى الثالث أو التأهيلي.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الدكتور خالد خضر خالد رئيس مجلس إدارة جمعية الإدارة الصحية : ” إن الجمعية تعمل وتساهم مع القطاعات الصحية على إطلاق العديد من المبادرات لتطوير خدمات القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وفق أهداف خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الطموحة، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ومن أهمها الاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة لتطوير قدرات الموارد البشرية، والتركيز على التوعوية التثقيفية فيما يتعلق بالصحة العامة.

وأضاف أن الجمعية تسعى دائما إلى عقد شراكات إستراتيجية مع عدة جهات متخصصة على المستوى المحلي والعالمي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وهذه الإتفاقية التي نعقدها مع مستشفى هيوستن ميثوديست المتميزة التي تمتلك شهرة وامكانيات إستشارية عالية، نسعى من خلالها إلى تبادل الخبرات الإستشارية المهنية عبر اطلاق برامج تدريبية متخصصة لإعداد القادة الصحيين المتميزين من الممارسين والإداريين في كافة القطاعات الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى المملكة، والذين نتطلع أن يساهموا في خدمة الوطن عبر تجويد الخدمات الصحية ” .

من جانبها، قالت كاثي إيستر: ” نحن فخورون بكوننا أحد الشركاء الموثوقين لدى للجمعية السعودية للإدارة الصحية، وسنواصل بذل أقصى الجهود للمساهمة في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة، والمشاركة في مسيرة التطور المستمرة في القطاع ككل ” .

وأضافت: ” يسعدنا التعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية باعتبارنا صرحاً تعليمياً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستمثل حافزاً لتشجيع المساءلة ورفع مستوى الكفاءة في القطاع ككل، وبما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” .

وستقوم الجمعية السعودية للإدارة الصحية بتقييم وتحديد المتخصصين في الرعاية الصحية من كافة أنحاء المملكة للمشاركة في البرنامج التدريبي في مقر مستشفى هيوستن ميثوديست في الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية، على أن يتقن المرشحون التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، وأن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدنى، ويشغلون حالياً منصباً قيادياً.

يشار إلى أن مستشفى هيوستن ميثوديست، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تعدّ إحدى المستشفيات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية منذ عقود. وكانت علاقات التعاون التي تجمع المستشفى بالجمعية السعودية للإدارة الصحية قد بدأت منذ عام 2017 بهدف المساهمة في تنمية قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.