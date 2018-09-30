جامعة أم القرى تعلن عن فترة الانسحاب من المقرر الدراسي خلال الفصل الأول

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى اليوم, عن فترة الانسحاب الإلكتروني من مقرر دراسي خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجامعي الحالي 1439 / 1440هـ للطلاب والطالبات.

وأوضحت العمادة أن شروط الانسحاب من مقرر دراسي التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 02 / 02 / 1440 ه تتمثل في الانسحاب من مقررين على الأكثر في الفصل الدراسي, وأن لا تقل الساعات المسجلة بعد الانسحاب عن نصف الساعات المسجلة حالياً, إلى جانب أن يكون المقرر من مستوى أعلى من مستوى الطالب الحالي.