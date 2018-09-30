الاتحاد الأفريقي لكرة القدم : القارة تدعم إنفانتينو لفترة ثانية في رئاسة فيفا

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد اليوم الأحد، إن القارة ستدعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، عندما يخوض الانتخابات العام المقبل من أجل فترة جديدة في المنصب.

ودعم الاتحاد الأفريقي للعبة بشكل رسمي ترشيح إنفانتينو خلال اجتماع الجمعية العمومية في مصر، من خلال رسائل دعم من المؤسسة ومن أعضاء بالاتحاد.

وأعلن إنفانتينو في يونيو الماضي أنه يعتزم الترشح لفترة جديدة عند إجراء الانتخابات في باريس في يونيو 2019، قائلًا : أريد أربعة أعوام أخرى لأنني أؤمن بما أفعله وبما يمكنني تقديمه لـ ” فيفا ” و لكرة القدم .