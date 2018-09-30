بالصور.. طائرة الإخلاء تنقل المصاب ” الحربي “

علي القحطاني(صدى):

استقبلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي، أحد أبطال الحد الجنوبي العريف مقبل بن غازي القبع الحربي.

ويذكر أن ” الحربي ” أحد منسوبي لواء الأمير تركي الكتيبة الحادية والأربعين، تعرض لإصابة غائرة وهو مُرابط داخل الأراضي اليمنية بالقرب من صعدة، حيث بُترت الساق.

في حين تعرضت قدمه الأخرى لتهشم في العظم والأوردة، حيث أنه شارك في الذود عن أرض الحرمين الشريفين، وتطهير اليمن الشقيق من الحوثيين.