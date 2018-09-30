تغريدات شذى سبت عن الموت والرحيل تثير الغموض.. وهكذا علقت الفنانات

أماني الغامدي(صدى):

أثارت تعليقات بعض الفنانين القلق والخوف على حياة شذى سبت، خاصة بعدما ذكرهم أنها ليست في أفضل أحوالها،بالإضافة إلى تغريدات شذى التي تتحدث عن الموت والرحيل.

وانقطع شقيقاتها عن السوشيال ميديا وامتنعوا عن تزويد محبي شذى بأي معلومات جديدة عن حالتها الصحية ليزيد الغموض، مما أدى إلى زيادة قلق محبيها على صحتها.

وشاركت الفنانة أحلام عبر حسابها على ” إنستا ستوري ” صورة لـ شذى وعلقت عليها ” أسأل رب العرش العظيم أن يشفيها ” وطلبت الدعاء لها، بينما نشرت الفنانة البحرينية ريم أرحمه صورة للغرفة التي تمكث فيها شذى في المستشفى وعلقت عليها ” دعواتكم لشذى سبت تحتاج الدعاء لا تقصرون معاها لليوم ما عارفين شنو فيها “.