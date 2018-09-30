” العمري ” يكشف عن حل لأزمة ركود السوق العقارية

علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير الاقتصادي والمختص في الشأن العقاري، عبدالحميد العمري، عن حل مناسب لازمة ركود السوق العقارية، مبينا أن الطريق الأنسب والوحيد للخروج من الركود ، والأهم الخروج من أزمة تملك المواطن لمسكنه هو استمرار انخفاض تكلفة التملك.

وقال ” العمري ” في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أن هذا الحل يخدم الاقتصاد والمجتمع ويخفض كثيرًا من مخاطر الأزمة اقتصاديًا واجتماعيًا وماليًا، ولا يوجد من يعارضه إلا فئة قليلة جدًا من العقاريين “.

وتابع الخبير الاقتصادي والمختص في الشأن العقاري: ” أنه تأكد للجميع أنّ جزءًا كبيرًا من أسباب هذا التضخم الهائل في أسعار الأراضي والمساكن، وفي إيجاراتها؛ كان ناتجًا عن ترسّب تشوهات كبيرة في السوق من احتكار ومضاربات وغيرها ” .

وأضاف العمري: أنه بزوال تلك التشوهات نتيجة لإصلاحات الدولة الراهنة، يُعد نتيجة طبيعية انخفاض الأسعار والإيجارات، وأن تستمر بالانخفاض.