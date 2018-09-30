” ميريام فارس ” تنشر أول صورة لها بعد إصابتها بـ ” مرض دقيق “

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بإكسسوارات خليجية، للإعلان عن ماركة عدسات لاصقة إسبانية، معلقة: ” تأثيرها طبيعي وجميل ” ، بعد انقطاعها لعدة أسابيع عن إنستجرام بعد إصابتها بـ ” مرض دقيق “.

ونفت ” فارس ” ، الأخبار التي تناولت صحتها في الفترة الأخيرة التي زعمت إصابتها بمرض السرطان، منذ أسابيع، قائلة إنها مصابة بمرض دقيق لم تكشف عنه، نافية في الوقت ذاته إصابتها بالسرطان كما أشيع.

وأضافت : أنها بحاجة إلى وقت للشفاء منه، شاكرة الجمهور والناس على دعواتهم بالشفاء العاجل لها.