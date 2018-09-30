وفاة الإعلامي القدير عبدالعزيز القنيعي

نايف السالم(صدى):

توفى، اليوم الأحد، الإعلامي عبدالعزيز القنيعي إثر تعرضه لسكتة قلبية، وقامت الصلاة عليه في مسجد فهد بن محمد بالحائر عصر اليوم.

ونعى الإعلاميون وفاة المذيع القدير، حيث قال مدير الإخراج بإذاعة الرياض سعود القحطاني ” فُجعنا اليوم بوفاة أستاذنا القدير المذيع عبدالعزيز القنيعي بعد عطاء أربعة عقود قضاها خلف ميكروفون إذاعتنا الرائدة “.

وقال استاذ الأدب المشارك بكلية اللغة العربية بالرياض الدكتور عبدالله الحيدري بأنه ” كان نموذجًا رائعًا في الالتزام بالعمل، ومتميزًا بحسن الأخلاق، وجمال الصوت وسلامة اللغة “.

يُذكر أن عبدالعزيز القنيعي له تاريخ طويل وعريق في العمل الإذاعي، حيث عمل منذ أكثر من 25 عامًا مذيعًا متعاونًا في إذاعة الرياض وإذاعة القرآن الكريم في الإعداد والتقديم لعدد من البرامج، ومعتمد كقارئ نشرة أخبار رسمية ومواجيز