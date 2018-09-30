ستوريدج يتلقى الإشادة من مدرب ليفربول

ماجد محمد(صدى):

تلقى اللاعب دانييل ستوريدج الكثير من الإشادة من مدرب ليفربول يورجي كلوب، بعد تسديدته الرائعة التي عدلت نتيجة الفريق أمام تشيلسي، أمس السبت، ومنحت الفريق التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، على إستاد ستامفورد بريدج.

وصرّح ” كلوب ” قائلًا: ” إنه لاعب رائع واستعد بشكل جيد لبداية الموسم وهو في أفضل حال منذ أن التقيت به، هذا أمر جيد حقاً وأنا سعيد لأجله، إنه يجتهد وهو لاعب رائع، عندما عاد إلى غرفة تبديل الملابس.. ارتفعت الأصوات وظهرت السعادة على اللاعبين لأجله لأنه يمر بفترة جيدة. ”

وكانت سلسلة من الإصابات أثرت على تطور ستوريدج على مدار آخر 4 مواسم؛ فيما رفعت أهدافه ومستواه هذا الموسم من آمال عودته إلى القمة، كما أن هذا هو الهدف الرابع لستوريدج في 7 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم من بينهم مشاركتان في التشكيلة الأساسية.

وأكد كلوب أنه لا يشعر بالقلق من أداء فريقه أمام المرمى، قائلًا: ” هذه هي الحياة، الفريق الجيد يصنع الفرص وطالما نصنع الفرص سنكون الأقرب للتسجيل ” ، متابعًا: ” الوصول إلى هذه الفرص داخل منطقة الجزاء ليس أمراً سهلاً لكننا فعلنا ذلك 6 أو 7 مرات، أنا راض تمامًا. “