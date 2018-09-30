وظائف نسائية شاغرة في ” نسما للطيران ” .. الشروط وموعد التقديم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نسما للطيران عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمسمى مضيفة طيران Flight Attendants.

وشددت الشركة على ضرورة أن يتماشى الحجاب والزي الرسمي مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي بحيث لا يتعارض مع الأنظمة والإجراءات، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/11/22م.

وحول الشروط الأخرى التي يجب توافرها في المتقدمات للوظيفة:

1- أن يكون عمر المتقدمة بين 23 إلى 35 عامًا.

2- أن يكون الحد الأدنى للطول 158 سم.

3-أن يكون الوزن متناسب مع الطول.

4-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا و كتابة.

5-يفضل من لديها خبرة سابقة في مجال الضيافة الجوية، أو خدمة العملاء والمبيعات.

6-أن يكون لديها القدرة على السباحة.

7-أن تكون لائقة بدنيًا.