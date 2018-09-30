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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

العثور على جثة طبيب متوفي داخل شقته منذ أيام بالأفلاج

العثور على جثة طبيب متوفي داخل شقته منذ أيام بالأفلاج
الأفلاج(صدى):

أعلنت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج، اليوم الأحد، على جثة طبيب متوفي داخل شقته منذ عدة أيام.

وأوضحت الجهات الأمنية بالمحافظة، انها تلقت بلاغًا من زملاء طبيب يعمل في أحد المراكز الخاصة بتغيبه منذ الاثنين الماضي عنهم مع انبعاث روائح كريهة من شقته.

وباشرت الجهات الأمنية البلاغ على الفور، حيث قامت بفتح الشقة، وعثر على الطبيب متوفى بداخلها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55042 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمه ان كان مسلم ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 5538 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله **
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إنا لله وإنا إليه راجعون **

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