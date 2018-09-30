العثور على جثة طبيب متوفي داخل شقته منذ أيام بالأفلاج
أعلنت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج، اليوم الأحد، على جثة طبيب متوفي داخل شقته منذ عدة أيام.
وأوضحت الجهات الأمنية بالمحافظة، انها تلقت بلاغًا من زملاء طبيب يعمل في أحد المراكز الخاصة بتغيبه منذ الاثنين الماضي عنهم مع انبعاث روائح كريهة من شقته.
وباشرت الجهات الأمنية البلاغ على الفور، حيث قامت بفتح الشقة، وعثر على الطبيب متوفى بداخلها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55042 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ان كان مسلم ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32190 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
رااايق[ عدد التعليقات: 5538 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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إنا لله وإنا إليه راجعون **