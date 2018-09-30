العثور على جثة طبيب متوفي داخل شقته منذ أيام بالأفلاج

الأفلاج(صدى):

أعلنت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج، اليوم الأحد، على جثة طبيب متوفي داخل شقته منذ عدة أيام.

وأوضحت الجهات الأمنية بالمحافظة، انها تلقت بلاغًا من زملاء طبيب يعمل في أحد المراكز الخاصة بتغيبه منذ الاثنين الماضي عنهم مع انبعاث روائح كريهة من شقته.

وباشرت الجهات الأمنية البلاغ على الفور، حيث قامت بفتح الشقة، وعثر على الطبيب متوفى بداخلها.