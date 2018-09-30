البنك العربي الوطني يعلن عن وظائف نسائية

فاطمة المالكي(صدى):

فتح البنك العربي الوطني، باب التقديم على عدد من الوظائف النسائية في معرض خطوة للتوظيف، الذي يُقام بداية من تاريخ 2018/10/01م حتى تاريخ 2018/10/03م، من الثالثة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

ويقام المعرض في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالعاصمة الرياض، والذي يعد المعرض والمؤتمر الوظيفي الأكبر للسيدات الذي نال دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة.

يُذكر أن معرض خطوة للتوظيف هو برنامج سعودي مستمر لثلاثة أيام يهدف إلى تمكين المرأة من مختلف الخلفيات التعليمية والخبرات في سوق العمل، ويساهم بشكل فعال في مساعدة السيدات في أن يصبحن عنصرًا فعالًا في القوى العاملة المزدهرة اليوم من خلال إثراء فرص البحث عن وظيفة.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التاليهنا