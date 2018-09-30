سبب تألق نور الدين مرابط مع العالمي

نواف السالم(صدى):

أوضح نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، سر تألق الدولي المغربي نور الدين مرابط محترف فريق النصر، وتحديدًا في مباراة أمس السبت أمام الجزيرة الإماراتي؛ حيث سجل اللاعب المغربي هدفين في فوز النصر على الجزيرة برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

ومن جانبه، أوضح ” الهريفي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن منح مرابط حرية الحركة، وعدم تقييده بالجهة اليمنى فقط، سر تألقه في مباراة الجزيرة، مطالبًا بمنحه الحرية بشكل أكبر، لمساعدته على التألق.

وقال نجم العالمي السابق: ” هذا سبب التألق الكبير لنورالدين أمرابط، عدم حصر دورة في الطرف الأيمن لعب بحرية أكثر وفي الثلث الهجومي ” ، مضيفًا: ” كان خلف الهدف الأول، كما سجل هدفين، غير انطلاقته في الهدف الملغي لابد من منحه حرية أكثر لنساعده على الإبداع ونقلل من تغييره الدائم. “