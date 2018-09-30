توقعات ” الأرصاد ” لطقس الغد في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين في المملكة، أن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ” تبوك، الجوف و الحدود الشمالية “.

وتوقعت ” الهيئة ” أن تمتد هذه الرياح على مرتفعات ” جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة ” ، في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.