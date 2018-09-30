” فيفا ” يعبر عن غضبه الشديد من رونالدو وميسي

ماجد محمد(صدى):

عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” السويسري جياني إنفانتينو، عن غضبه الشديد من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن حفل جوائز الأفضل لعام 2018 الذي أقيم الاثنين الماضي، في لندن.

واعتبر ” إنفانتينو ” ، غياب النجمين بمثابة مقاطعة لـ ” فيفا ” ، مطالبًا محاميي الاتحاد الدولي بالبحث عن صياغة لإجبار المرشحين لهذه الجائزة على حضور النسخ القادمة.

يُذكر أن حفل جوائز ” الأفضل ” لعام 2018، أقيم الاثنين الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وحاز عليها لاعب وسط ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على المركز الثاني، ومهاجم ليفربول المصري محمد صلاح الحاصل على المركز الثالث.