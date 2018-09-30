الوصايا العشر ليتمتع طفلك بالثقة بنفسه وسط زملائه

أماني الغامدي(صدى):

أكدت سهام حسن الخبيرة النفسية، أن هناك العديد من الأمور والسلوكيات التي يجب أن يراعيها ويلتزم بها الوالدان، تجاه أبنائهم، حتى يغرسوا فيهم الثقة بالنفس واحترامهم لأنفسهم، وهي:

احترمه، اصغ له، قدره، اشكره، اعتذر له، وامدح مزاياه.

لا تبالغ في تقدير أخطائه، وساعده على إصلاحها، وعلمه بلا توبيخ ولا سباب.

لا تشتكي منه للأقارب والمعارف.

لا تناديه بصفة سلبية، وإن كانت فيه، حتى لا تدعمها.

لا تعرضه لعقوبات مستمرة.

احرص على زيارة مدرسته مرة شهريًا وساعد معلميه على تفهمه واحترامه.

كافأه بالرحلات والكتب وأدوات تبرز مواهبه (ألوان – آلات موسيقية – إسطوانات – ملابس رياضية – برمجيات – ألعاب.. إلخ).

لا تكافأه دائما بالمال فتزرع فيه قيما مادية تخفض تقديره الذاتي وبناءه الأخلاقي.

الأطفال يسعدون بالاحتضان والفرح بهم والتهنئة ونحن الآباء من نعلمهم أن المال مقابل التميز وفي ذلك خطر على قيمهم.

اعطيه مالا بقدر حاجته كباقي الأطفال كإجراء عادي يومي.

لا تكافأه دائما بالأطعمة والحلوى حتى لا يتعلق بهم بشكل إدماني فيضر صحته.

اجعل له رأي في بعض أمور الأسرة التي تناسب عقله وعمره.