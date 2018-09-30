العثور على 128 جهازا لاسلكيا يحظر استخدامها في طريقها للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوة أمنية في محافظة الحج اليمنية، اليوم الأحد، من العثور على 128 جهازًا لاسلكيًا يحظر استخدامها حسب قوائم منع الاستيراد.

ونجحت القوة في ضبط السيارة محملة بأجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها لميليشيات الحوثيين الإيرانية؛ فيما كانت السلطات الحكومية اليمنية وقوات التحالف العربي، قد حددت قوائم منع باستيراد عدد من البضائع والأجهزة، من بينها الأجهزة اللاسلكية لثبوت تورط جهات بتهريبها للحوثيين.

ومن الجدير بالذكر، أن الجيش الوطني اليمني، ضبط قبل أيام، كمية كبيرة من الأسلحة الإيرانية المهربة، قبل وصولها إلى الحوثيين، عقب معارك عنيفة في الجوف وصعدة، فر على إثرها العناصر الحوثية.