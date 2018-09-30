تطبيق غرامة مالية على مخالف لنظام السوق المالية ومنعه من التداول

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاع عدد من العقوبات على المخالف، والتي تضمنت فرض غرامة مالية عليه قدرها (180,000) ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (95,450.23) ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.

كما تم منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

وتضمّن القرار إلزام أحد المستثمرين بدفع مبلغ قدره (523,956.53) ريالاً، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.

للإطلاع على تفاصيل الحكم والاتهامات الموجهه إلى المخالف من خلال الرابط التالي هنا