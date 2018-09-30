بعد دعمه للنظام القطري والإخوان.. ” الجزائية المتخصصة ” تحاكم مواطن

علي القحطاني (صدى):

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة، في النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن بعدد من التهم من بينها تواصله مع النظام القطري ودعمه لجماعة الإخوان، حيث تم تسليمه لائحة الدعوى للردّ عليها في الجلسة المقبلة.

ومن بين التهم الموجهة للمتهم، الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، والتواصل مع أحد عناصر النظام القطري، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة، و الإساءة لدول شقيقة وقاداتها والتدخل في شؤونها الداخلية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى، سعيه من خلال نشاطاته وحراكه لتغيير نظام الحكم في المملكة، اجتماعه عدة مرات بقصد الإساءة لسياسات المملكة وقراراتها الداخلية مع أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، بالإضافة إلى اشتراكه ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي تهكّم المشاركون فيها وأساؤوا للدولة وقراراتها ولولاة أمر هذه البلاد.